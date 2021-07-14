Северная Осетия изучает опыт внедрения технологий безотходной переработки промышленных отходов

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Москве, где планирует встретиться с представителями федеральных ведомств и компаний.

В Российском госуниверситете нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина руководитель республики встретился с совладельцем компании «ЭОН» Александром Пуговкиным. На площадке вуза прошли организованные в рамках ранее достигнутых договоренностей испытания технологии по безотходному получению металлов и минеральных остатков из лежалого клинкера. Две недели назад представители ЭОН посетили Владикавказ, где представили свои разработки в области переработки промышленных отходов.

- Утилизация лежалого клинкера должна быть экологически безопасной, - подчеркнул Сергей Меняйло, комментируя демонстрацию технологии. - Именно этот аспект будет решающим при выборе компании, которая получит возможность перерабатывать материал для получения полезных компонентов.

По словам Александра Пуговкина, предлагаемое «ЭОН» решение «основано на использовании оборотных селективных хеморастворителей и селективного электролиза, что позволяет работать с клинкером безопасно для окружающей среды». Технология, кроме того, отметил он, «является наиболее безопасной с точки зрения экологических рисков при гипотетических аварийных ситуациях (например, стихийных бедствиях)».