В Кисловодске 40 волонтеров собрали полтонны мусора на субботнике

В администрации Кисловодска рассказали, что экоактивисты и сотрудники ведомства провели субботник в черте города. Мероприятие стало частью эконедели и получит свое продолжение.

Волонтеры, общественники, коммунальщики и сотрудники администрации вышли на субботник, чтобы убрать часть территории города-курорта. Им удалось собрать около полутонны бытовых и строительных отходов, которые отправили на свалку.

В скором времени планируется "рейд" на территории нового туристического маршрута "Три ущелья. Дорога нарзана". Отметим, что региональные власти следят за тем, как инвесторы исполняют требования по сохранению природных ресурсов и экологии Ставрополья.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставропольская фирма получила штраф в 100 тысяч рублей за создание свалки на плодородной земле. В итоге 400 квадратных метров оказались непригодны для использования в сельскохозяйственных целях.