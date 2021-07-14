СКФУ предлагает абитуриентам получить образование за 2-3 года

Фото: www.ncfu.ru

В этом году Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) открыл набор на обучение по специальностям среднего профессионального образования в Ставрополе. Раньше такая возможность была только у абитуриентов в Пятигорске.

Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе СКФУ, приемная кампания продлится до 15 августа 2021 года. Желающие учиться на специальностях «Экономика и бухгалтерский учет» и «Коммерция» (обе - по отраслям) должны до этого времени успеть подать документы.

- Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев после 9 классов и 1 год 10 месяцев после 11 классов. У абитуриента появляется возможность непрерывного профессионального образования в СКФУ от специальности СПО до следующих ступеней образования (бакалавриат, специалитет) без ЕГЭ, на основании диплома и внутренних вступительных испытаний, с последующим получением диплома СКФУ гособразца, - уточнили в пресс-службе университета.

Подробнее о том, сколько стоит обучение и какие документы нужны для поступления, читайте по ссылке.