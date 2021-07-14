В Ингушетии задержали пять человек за нападение на полицейских в 2014 году

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали пятерых местных жителей по подозрению в организации нападения на полицейских семь лет назад.

В 2014 году в Назрани неизвестные напали на сотрудников МВД. Группировка обстреляла пункт полиции, несколько сотрудников пострадали. После преступники скрылись, их искали семь лет. По предварительным данным, задержанные - жители сел Плиево и Троицкое.

Мужчины пройдут по статьям "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" и "незаконное хранение и перевозка боеприпасов".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о задержании еще одного участника банды Басаева, который в 1999 году принимал участие в нападении на Дагестан. Против него возбудили уголовное дело по статье: "вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего"