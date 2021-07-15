На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 пациентов

За вчерашний день в нашем крае коронавирусом заболело 236 человек. Число зараженных достигло 59996. В крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом.

Так, за вчерашний день скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 1773. Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям этих людей.

- Не всегда болезнь протекает легко и уходит быстро. К сожалению, есть новые летальные исходы, связанные с коронавирусом. Соболезную родным скончавшихся, - обратился он к землякам.

Из хороших новостей: за вчерашний день выздоровели еще 102 пациента. Всего в нашем регионе за весь период пандемии коронавирус смогли победить уже около 55 тысяч человек.

Постоянно продолжается тестирование на коронавирус. За вчерашние сутки выполнили более 6 тысяч таких исследований.

- Противостоять пандемии помогает вакцинация. Прививочные пункты работают, запасы вакцины регулярно пополняются. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор к жителям Ставрополья.