В Пятигорске открылись новые выездные пункты вакцинации

В Пятигорске многие предприятия разворачивают прививочные пункты прямо на своей территории, чтобы сотрудники могли получить вакцину, практически без отрыва от работы. Например, в санатории «Пятигорский нарзан» уже привились более 90% коллектива.

На днях здравницу вновь посетила выездная бригада. Прямо там же, в прививочном пункте проходит консультация врача, чтобы выявить наличие возможных противопоказаний.

Вакцина подбирается в соответствии с показателями здоровья. В наличии - все три. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Участвуют в прививочной кампании и крупные сетевые магазины курорта. Среди них – «Магнит». На сегодняшний день привито около 70% коллектива сети. Выездная бригада посетила один из филиалов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, к 15 июля 2021 года план по вакцинации в регионе выполнен на 35%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививочная кампания охватила около 1,3 млн ставропольцев.

- Первым компонентом привились 464265 человек (+12467 за сутки), вторым компонентом - 312180 человек (+6703). Из них пациентов в возрасте старше 60 лет - 158135 (закончили вакцинацию 130876), - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава СК.