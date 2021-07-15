Жителям Ставрополя запрещается разводить костры вне специально оборудованных для этого мест

Жителям и гостям Ставрополя запрещается разводить костры, использовать открытый огонь вне специально оборудованных для этого мест, жечь мусор на своем придомовом участке в черте города.

Мусор и сухостой нужно вовремя убирать и вывозить на предусмотренный для этого полигон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Также необходимо вовремя косить траву возле своего владения.

По факту образовавшихся возгораний лица, нарушившие требования пожарной безопасности, понесут административную ответственность.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае горят поля, очевидцы присылают фото и видео с места событий.

Пожар разбушевался под Новоалександровском. В сети появилось видео, как огонь распространяется с полей на машины, большегруз полностью объят пламенем.