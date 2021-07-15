Ставропольским семьям выйти из трудной жизненной ситуации поможет соцконтракт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последние 2 года по поручению президента РФ Владимира Путина были введены беспрецедентные меры социальной поддержки семьям с детьми. Теперь пособия выплачиваются на детей вплоть до их 18-летия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Градоначальник краевого центра обратил внимание на государственную помощь малоимущим семьям на основании социального контракта. Заключить его можно на поиск работы, открытие индивидуальной предпринимательской деятельности или регистрацию как самозанятого, ведение личного подсобного хозяйства и приобретение товаров первой необходимости.

Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года, исходя из содержания программы социальной адаптации. Выплаты доходят до 250 тысяч рублей в зависимости от выбранного направления социального контракта. Кто хочет улучшить свое материальное положение, может обратиться в комитет труда и социальной защиты населения администрации города.

Специалисты помогут в подготовке бизнес плана для заключения соцконтракта. В 2021 году сумма доведенной субвенции значительно увеличилась – с 1 млн до 97 млн рублей. И уже более 400 семей нашего города заключили соцконтракты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье предоставляется 89 видов мер социальной поддержки, 40 из них - за счет средств краевого бюджета.

Пользуются ими около 1,1 млн человек. В этом году на плановые социальные выплаты в бюджете края предусмотрено 25,8 млрд рублей.

Одно из важнейших направлений краевой социальной политики - поддержка семей с детьми. Сегодня этой категории ставропольцев предоставляется 9 федеральных и 8 краевых мер социальной помощи.

Получают их свыше 135 тысяч ставропольских семей, в которых воспитывается более 260 тысяч детей.