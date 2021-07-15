В Ставропольском крае годовая инфляция в июне ускорилась до 7,02%

На Ставрополье годовая инфляция выросла с 6,37% в мае до 7,02% - в июне. Об этом сообщает отделение по краю Южного ГУ Банка России. Основной вклад в рост региональной инфляции, как и в целом по России, внесла динамика цен на плодоовощи в связи с повышением доли более дорогой импортной продукции из-за смещения сроков поступления нового отечественного урожая.

Помимо этого, оказали влияние рост издержек производителей колбасных изделий, а также повышение спроса на услуги туристической отрасли.

В июне продолжили замедляться годовые темпы роста цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, что «связано с ожидаемым увеличением сбора урожая зерновых в текущем году и мерами господдержки».

Базовая инфляция в крае выросла с 6,14% в мае до 6,52% в июне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что зимой на 14,1% выросли цены на плодоовощную продукцию. Так произошло в первую очередь из-за подорожания огурцов в 1,5 раза, помидоров - на 39,9%, свеклы - 20,3%, моркови - на 10,6% и винограда - на 10%. Тем не менее, стали дешевле апельсины (на 10,2%), лимоны (на 3,1%) и чеснок (1,1%).

Эксперты отмечают рост ценника на мясо. Сосиски и сардельки подорожали на 4,1%, куры - на 2,6%, свинина - на 2%, полукопченая и докторская колбасы - на 1,7%, а также говядина - на 0,9%. Подешевела только баранина - на 0,7% - и только мясо с косточкой.

Почти вся рыба стала дороже. Икра лососевых рыб подскочила в цене на 6,1%, неразделанная рыба - на 5%, рыбные консервы с маслом - на 4,8%, а с томатом - лишь на 0,8%. Неожиданно в цене упали креветки и кальмары - чуть более чем на один процент.