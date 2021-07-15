Почти 10 тысяч новых потребителей получили 224 МВт мощности от «Россети Северный Кавказ» за полгода

Фото: Россети.

За шесть месяцев текущего года присоединиться к сетям «Россети Северный Кавказ» изъявили желание почти 15 тысяч новых потребителей в регионах СКФО. Суммарно заявители запросили более 621 МВт мощности, что на 32% больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Из указанного количества «Россети Северный Кавказ» с соблюдением всех сроков и регламентов уже подключили к сетям 9 954 объекта и выдали им общую мощность 224 МВт. В числе новых потребителей - крупный объект альтернативной энергетики Кармалиновская ВЭС с максимальной мощностью 60 МВт (АО «ВетроОГК-2»); агропромышленный комплекс «Кавказ» (9 МВт); общеобразовательное учреждение на 200 мест с присоединенной мощностью 0,3 МВт (ГКУ «Управление капитального строительства РСО-Алания»).

- От качества работ по технологическому присоединению к сетям зависит эффективность работы важных проектов, реализуемых в различных отраслях, ведь строительство крупных производств, помимо экономической составляющей, предполагает создание дополнительных рабочих мест, - отмечают в компании.

В этой связи «Россети Северный Кавказ» уделяют приоритетное внимание качеству предоставляемых услуг и совершенствуют систему комплексного обслуживания клиентов.