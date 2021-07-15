На Ставрополье не планируют переводить школьников на дистанционку

Губернатор Ставрополья 15 июля заявил, что в новом учебном году занятия должны начаться в очном формате. По словам Владимира Владимирова, 1 сентября все школьники выйдут на занятия.

До этого в каждой территории, в каждой школе должны быть проведены все подготовительные работы. Условием выдачи акта готовности должны быть не только завершенные ремонты.

- Обеспечение противоэпидемиологической, противопожарной и антитеррористической защищенности – неотъемлемая часть критериев при оценке, - подчеркнул губернатор.

Владимиров также поручил краевому Минобразования проработать вопрос целесообразности проведения бесплатного тестирования педагогов на коронавирус непосредственно перед началом учебного года.

По словам министра образования края Евгения Козюры, перед началом учебного года будет проверена готовность 1790 образовательных организаций. В их числе 844 детских сада и 631 школа.

В образовательных учреждениях близятся к завершению ремонтные работы. До 1 сентября в 119 школах будут заменены оконные блоки. Закончен ремонт 26 школьных спортивных клубов и 8 спортивных залов в сельской местности. Ремонт еще 18 спортзалов будет завершен в августе.

В августе в 26 муниципальных образованиях завершится создание 54 новых образовательных центров «Точка роста». Всего же с начала учебного года в крае будут работать 166 таких центров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске педагоги проходят бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Программа направлена как на школьных учителей, так и на воспитателей детских садов, педагогов сферы дополнительного образования.