В Пятигорске педагоги проходят бесплатную реабилитацию после перенесенного коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске проходят постковидную реабилитацию первые пять человек. Программа направлена как на школьных учителей, так и на воспитателей детских садов, педагогов сферы дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска. Курс реабилитации рассчитан на 10 дней.

В комплекс процедур, в зависимости от показаний и назначений, входят внутривенное лазерное облучение крови, озонотерапия, радоновые и серные ванны, бассейн, ингаляции, ЛФК.

Напомним, что в Пятигорске многие предприятия разворачивают прививочные пункты прямо на своей территории, чтобы сотрудники могли получить вакцину, практически без отрыва от работы. Например, в санатории «Пятигорский нарзан» уже привились более 90% коллектива.

Вакцина подбирается в соответствии с показателями здоровья.

В Пятигорске за сутки коронавирусом заболело 10 человек. За весь период пандемии число зараженных на курорте достигло 3017.

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