«Россети Северный Кавказ» открыли сезон для сотни «бойцов» 6 стройотрядов

Фото: Россети.

Сегодня «Россети Северный Кавказ» дали старт новому трудовому сезону для студентов профильных учебных заведений. Официальное открытие и чествование студотрядов с учетом эпидобстановки состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Если в прежние годы северокавказских студентов, желающих повысить производственные навыки, энергокомпания объединяла в один студотряд «Эльбрус», то в этом году впервые «Россети Северный Кавказ» организовали сразу шесть трудовых отрядов. Количество студентов также достигло рекорда для макрорегиона - почти 100 «бойцов».

На энергообъектах филиала «Ставропольэнерго» на летний сезон трудоустроены 44 студента Северо-Кавказского федерального университета в составе двух отрядов - «Кавказ» и «Тесла». На территории производственной деятельности филиала «Севкавказэнерго» получили возможность учиться профессии 20 представителей двух Северо-Осетинских вузов (СК ГМИ и ГГАУ). Ребята дружно объединились в студотряд «Софит».

15 студентов Грозненского Государственного нефтяного техуниверситета, объединенных в отряд «Феникс», расширят багаж производственных знаний в ходе работ на объектах АО «Чеченэнерго». Еще 10 будущих энергетиков, обучающихся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (отряд «Эльбрус»), станут «сезонными сотрудниками» филиала «Каббалкэнерго». Столько же человек, представляющих Дагестанский государственный технический университет, вошли в состав отряда «Энергетик» для работ на объектах филиала «Дагэнерго».

У каждого отряда есть наставник и командир. Перед началом трудового сезона все ребята прошли необходимый инструктаж по технике безопасности и правилам охраны труда. Под руководством опытных наставников-энергетиков ребята будут выполнять работы, не требующие специального допуска. Все студенты официально трудоустроены на время летнего сезона. Студотрядовцы также будут обеспечены брендированной формой. С учетом сложной эпидемиологической обстановки будущие энергетики прошли медосмотр, все работы они будут проводить с соблюдением санитарных норм.

Напомним, студенческие отряды в рамках социально ориентированной политики ПАО «Россети» ежегодно формируются в каждом дочернем обществе холдинга из числа студентов профильных вузов. Ключевая цель масштабного кадрового проекта - привлечение в группу «Россети» молодых квалифицированных специалистов, имеющих практические навыки деятельности в электросетевом комплексе и желающих повысить компетенции.