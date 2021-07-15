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Происшествия15 июля 2021 19:29

Трое жителей Ингушетии пойдут под суд за помощь террористам

Сотрудники МВД собирают доказательства
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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СУ СКР по Ингушетии сообщило, что следователи возбудили уголовные дела против трех местных жителей за помощь террористам. Они подозреваются в незаконном обороте оружия, пособничестве и обеспечении их продуктами и остальными необходимыми вещами.

По данным следствия, с 2011 года по 2015 год трое мужчин помогали знакомым террористам за собственные средства. Они обеспечивали их оружием, боеприпасами, продуктами, а также перевозили их.

Один из подозреваемых получил от боевиков пистолет "Макарова" "на всякий случай". Он незаконно хранил его дома, пока полиция не изъяла его.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала в Ингушетии задержали пособника террористов, покушавшихся на полицейских в 2014 году. Речь идет о событиях, произошедших в Назрани в июне 2014 года. Тогда террористы из автоматов открыли огонь по сотрудникам полиции, охранявших порядок в республиканской больнице. Несколько сотрудников были ранены.