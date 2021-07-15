Пожарные и аграрии обследовали более 4 тысяч полей Ставрополья

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края рассказали, что сотрудники ведомства вместе с администрацией муниципалитетов и сотрудниками МЧС провели обширную проверку полей региона.

Они обследовали наличие опашки и защитных полос от пожара. В последнее время сгорело много сельхозкультур, начался пожароопасный сезон.

- Наиболее действенными превентивными мерами во время жатвы являются противопожарные опахивание и обкос, которые сельхозтоваропроизводители проводят как до начала пожароопасного периода, так и в период уборки урожая, - рассказал замминистра сельского хозяйства Сергей Ридный.

С начала введения пожароопасного периода в регионе было осмотрено 2,6 тысячи полей 343 аграрных предприятий, 1,9 тысячи полей 927 крестьянско-фермерских хозяйств, 142 поля 106 физических лиц. В общей сумме проверено 4 696 полей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Новоалександровском округе, которое повлекло за собой пожар на пшеничном поле. Две машины столкнулись, вспыхнули и подожгли ближайшее поле. 15 гектаров были сожжены дотла.