Прививку против COVID-19 на Ставрополье сделали уже 474 тысячи человек. Кампания по иммунизации продолжается. Об этом сообщил 16 июля губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- На сегодня по федеральному регистру вакцинированных. Всего 464265. Закончили вакцинацию 312180. Остаток 1 комп - 55105 2 комп - 207190. Пациенты 60+ 158135 из них закончили вакцинацию 130876, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава СК.

За последние сутки вакцинировано 12467 1-й комп., 6703 2- й комп., из них 60+ вакцинировано 2003 1-й комп., 1454 2- й комп.

- Противостоять пандемии помогает вакцинация. Прививочные пункты работают, запасы вакцины регулярно пополняются, - напомнил в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров и опубликовал актуальную сводку по ситуации с коронавирусом на Ставрополье.