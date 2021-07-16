Программу развития Северной Осетии разработают до конца этого года

На встрече в Москве. Фото: сайт главы РСО - Алания.

На встрече в Москве, где врио главы РСО - Алания находится с рабочим визитом, Сергей Меняйло и помощник президента России Максим Орешкин обсудили разработку индивидуальной комплексной программы развития республики. В числе приоритетных отраслей наряду с промышленностью и сельским хозяйством Сергей Меняйло назвал туризм:

-У Северной Осетии большие возможности для развития туризма, ежегодно спрос на туристические услуги растет. Необходимо разработать значительный комплекс мер, чтобы вывести отрасль на новый уровень.

Участники встречи согласились, что РСО - Алания сможет включиться в реализацию федеральной целевой программы развития туризма благодаря созданию нормативно-правовой базы в этой сфере.

Говорили на встрече и о строительстве и реконструкции социально важных для республики объектов - о возведении детского противотуберкулёзного стационара, о ремонте Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон и реконструкции дворца спорта «Манеж».

Обсудили также работу по реализации генплана Беслана, где в соответствии с поручением президента до 2025 года планируют построить станцию скорой медицинской помощи, Мемориальный комплекс «Город Ангелов», художественную и музыкальную школу, станцию юных техников и натуралистов, провести реконструкцию стадиона «Пищевик», городской поликлиники, объектов творчества. Кроме того, в Беслане предусмотрено привести в порядок парк, дороги и различные объекты коммунальной сферы.