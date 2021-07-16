«Невинномысский Азот» и Ставропольский государственный аграрный университет разработают программу стратегического партнерства

Встреча в СтГАУ.

В СтГАУ прошла встреча исполнительного директора «Невинномысского Азота» Сергея Клявлина и его заместителя Олега Тальберга с врио ректора вуза Александром Трухачевым. По приглашению университета участие в рабочей встрече принял и министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Руководители ведущего сельскохозяйственного вуза и крупнейшего предприятия Юга России обсудили возможности взаимодействия с целью подготовки квалицированных кадров для нужд химзавода.

Сегодня на «Невинномысском Азоте», входящем в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, реализуются планы по модернизации производства, увеличиваются производственные мощности, и в связи с этим растет потребность в квалифицированных инженерных кадрах.

Лучший аграрный вуз страны выразил готовность обеспечить «Невинномысский Азот» кадрами с высшим инженерным образованием. Руководство СтГАУ для получения студентами знаний о производственных особенностях химзавода готово рассмотреть способы адаптировать процесс обучения - при обсуждении звучали возможности запуска целевого набора или же открытие специализированной кафедры.

- Химические удобрения - один из стратегически важных рынков, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. И сегодня здесь крайне востребованы квалифицированные специалисты, готовые работать над развитием и улучшением эффективности завода, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.