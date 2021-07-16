Синоптик рассказала, когда спадет жара на Ставрополье

Жители Ставрополя и районов края спасаются от экстремальной жары, которая накрыла наш регион. Ранее сайт stav.kp.ru писала, что 16-18 июля 2021 года в крае ожидается сильная жара до +42°С.

Жителям Ставрополья советуют не выходить, по возможности, на улицу в полуденные часы. Пить больше жидкости, исключить из этого списка алкогольную продукцию.

Однако не спешите называть такую жару аномальной для нашего края. Об этом радио «Комсомольская правда» – Ставрополь» рассказала ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.

– Говорить об аномальной жаре нельзя. Июль по традиции считается самым жарким месяцем лета для нашего региона. И практически каждый год в июле и в первой половине августа отмечаются высокие температуры, жара +40 °С. Аналогичная погода отмечалась в нашем регионе летом 2018 года. Тогда в июле-августе в крае также наблюдалась жара +42°С.

Тем временем специалисты советуют жителям Ставрополья носить одежду из хлопчатобумажных тканей. По возможности, ограничить употребление жирной и белковой пищи.

По словам ведущего синоптика ставропольского Гидрометцентра Марины Овчинниковой, такая жаркая погода сохранится на Ставрополье до 21 июля 2021 года.

Жарче всего будет в Северо-Западных районах края, а также в восточной части региона. Спастись от жары ставропольцы могут в Предгорном районе. Там не прогнозируется такая высокая температура. А уже 19 и 20 июля 2021 года июля жара охватит Минераловодский округ и Кочубевский район.

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