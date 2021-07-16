Роддом в Пятигорске снова переведут в режим COVID-госпиталя

В связи с ростом в крае заболеваемости COVID-19, Минздрав Ставрополья принял решение снова перепрофилировать пятигорский роддом в ковидный госпиталь.

В период начала пандемии роддом Пятигорска был оснащен всем необходимым: койки здесь обеспечены кислородной подводкой, в достаточном количестве имеется оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов на своей странице в Инстаграм.

По словам градоначальника, помещения соответствуют требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам по работе с опасными инфекциями. А работающие там медики прошли необходимое обучение.

Тем временем жители ставропольского курорта стали возмущаться в сети, «если роддом, как ковидный госпиталь, то ненормально сдавать там анализы беременным женщинам, где логика!?!».

Глава Пятигорска ответил на эти возсущения, что доступность помощи беременным и новорожденным не пострадает.

Будущих мам курорта будут направлять в родильные дома Ессентуков, Кисловодска и Минеральных Вод, а также перинатальные центры Ставрополя.

За прошедшие сутки в Пятигорске коронавирусом заболело 11 человек. За весь период пандемии число зараженных достигло 3028.

Напомним, что прививку против COVID-19 на Ставрополье сделали уже 474 тысячи человек. Кампания по иммунизации продолжается. Об этом сообщил 16 июля губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- На сегодня по федеральному регистру вакцинированных. Всего 464265. Закончили вакцинацию 312180. Остаток 1 комп - 55105 2 комп - 207190. Пациенты 60+ 158135 из них закончили вакцинацию 130876, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава СК.