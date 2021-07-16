Жительница Ставрополья стала мамой в 17-й раз

На Ставрополье за 2021 год зарегистрировано почти 13 тыс. детей. В лидерах по числу записей актов о рождении отделы ЗАГС в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Минеральных Водах. При этом мальчиков больше, чем девочек.

Самый крупный ребенок - богатырь весом 5770 граммов. Одна жительница края стала мамой в 17-й раз!

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что многонациональная семья из города Минеральные Воды Ставрополья попала в Книгу рекордов России. Теперь их имена зафиксированы в разделе, как «Наибольшее количество детей, рожденных одной матерью за 10 лет, в России».

Так, в семье Шаинидзе воспитываются восемь детей. Старшего сына – Георгия супруги Марина Оганесян и Ираклий Шаинидзе родили в 2010 году. А через год у них появился Давид, еще через год София. Следом – Мария.

В 2014 году был небольшой «перерыв», как это обычно называют многодетные мамы, а уже в 2015 на свет появилась Кристина. В 2016 – Милена, в 2017 – Арианна. И в 2019 году семья пополнилась Дианой.