В Ставропольском крае поженились 97-летний мужчина и 81-летняя женщина

За первое полугодие на Ставрополье заключено почти 6 тысяч брачных союзов. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства региона.

Больше всего - в краевой столице, Пятигорске, Минеральных Водах, Георгиевске и Невинномысске.

Более 500 пар сочетались в дни «красивых» дат. Самой возрастной стала пара в Георгиевском округе: жениху 97 лет, невесте - 81. Стоит отметить, что браков было больше, чем разводов.

За этот же период в крае зарегистрировано почти 13 тыс. детей. В лидерах по числу записей актов о рождении отделы ЗАГС в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Минеральных Водах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году на Ставрополье уже зарегистрировали брак шесть женихов в возрасте более 80 лет, пять невест были старше 70. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, самая старшая пара сочеталась браком в краевом центре: жениху — 85 лет, а невесте — 79. Кстати, и в целом жители края стали чаще создавать семьи. Брачным союзом за три месяца этого года сочетались более 2,5 тысячи пар.