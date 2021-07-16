ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan с выгодой до 650 000 руб. и без переплат за лизинг

ВТБ Лизинг предлагает кроссовер Volkswagen Tiguan на привлекательных условиях. Автомобиль доступен с экономией до 650 000 рублей и без переплат за лизинг. Предложение действует до 31 декабря 2021 года.

При приобретении в лизинг Volkswagen Tiguan с рекомендованной розничной стоимостью 1 949 900 руб. выгода для юридических лиц может достигнуть 650 000 рублей при условии финансовой аренды на 2 года и авансе 35%. Ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 52 862 рублей, при этом переплаты за лизинг не будет. Экономия для юридических лиц формируется за счет скидки от импортёра, возврата НДС в размере 20% со всех лизинговых платежей и снижения в таком же размере налога на прибыль.

Новый Volkswagen Tiguan с увеличенным клиренсом и системой полного привода 4Motion с несколькими режимами вождения - отличный вариант для езды по российским дорогам, даже если речь идет о пересеченной местности. Заявленный производителем расход топлива для минимального турбированного двигателя на 6,5 литра с механической коробкой передач составляет 6,5 литра. Время разгона до 100 км/ч с места займет всего 10,5 секунды, предельная скорость достигает 186 км/ч.

- Volkswagen стабильно входит в топ-3 легковых автомобилей в новом портфеле ВТБ Лизинг. В первом полугодии 2021 года компания передала своим клиентам на 17% машин больше, чем годом ранее. В условиях роста цен на автомобили мы рады предложить своим клиентам различные опции финансирования Volkswagen Tiguan, которые можно выбрать исходя из возможностей бизнеса, - прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

*Расчеты приведены для Volkswagen Tiguan Respect c рекомендованной розничной стоимостью 1 949 900 рублей. Аванс 35%, ежемесячный платеж 52 862 руб., срок лизинга 24 месяца, удорожание - 0%. Экономия на налогах до 650 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).