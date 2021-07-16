На Ставрополье еще 10 тысяч работников предприятий сделают прививку от COVID-19. Все сотрудники распределены по группам и записаны на вакцинацию в течение июля-августа. Об этом сообщили в краевом министерстве энергетики, промышленности и связи.

- На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции организованно сделали уже более 8,5 тысяч сотрудников курируемых министерством предприятий. Это порядка 11% от общего количества занятых в отрасли, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Всего на Ставрополье прививку против COVID-19 на сегодняшний день сделали более 474 тыс. человек. Кампания по иммунизации продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к сегодняшнему утру из-под меднаблюдения выписан еще 161 выздоровевший пациент. В целом в крае болезнь победили уже 55 151 человек. Тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции продолжается.

Вчера подтверждены новые факты заражения. Так, за сутки заболело еще 245 человек. Об этом 16 июля сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм. Число зараженных на Ставрополье достигло 60241.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что в регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще 7 человек. Всего в крае скончались 1780 человек.