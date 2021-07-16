Власти Ставрополья готовят предложение для программы капитального ремонта школ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил подготовить предложения для включения региона в федеральную программу капитального ремонта школ. Важны как городские, так и сельские учреждения.

Как отметил губернатор, практически половина населения края проживает в сельской местности, поэтому ремонт местных школ очень важен. В регионе постоянно ведутся работы по строительству новых учреждений в рамках нацпроекта "Образование".

- Сегодня огромное значение для регионов в части развития образования имеют инициативы Президента РФ Владимира Путина, - отметил Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об увеличении размера "школьных" пособий в четыре раза. Сколько составила выплата - в материале редакции.