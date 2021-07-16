На Ставрополье 25% мест для больных COVID-19 остаются незанятыми

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на сегодняшний день около 25% ковид-коек остаются свободными. Всего в коечном фонде Ставропольского края 2 250 мест.

- К оказанию помощи пациентам всегда будем готовы. Но чтобы не столкнуться с коронавирусом - стоит пройти вакцинацию, - заявил Владимиров.

Из-за роста заболеваемости власти хотят увеличить коечный резерв, губернатор уже поручил создать дополнительные 500 мест для больных коронавирусом. Также роддом в Пятигорске снова перевели в режим COVID-госпиталя.

- На сегодня по федеральному регистру вакцинированных. Всего 464265. Закончили вакцинацию 312180. Остаток 1 комп - 55105 2 комп - 207190. Пациенты 60+ 158135 из них закончили вакцинацию 130876, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава СК.