Верховный суд Ингушетии вынесет приговор мужчине, убившего двух человек за землю

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, что мужчина, открывший стрельбу в споре из-за раздела земли, пойдет по суд за двойное убийство. В прошлом году он радикально разрешил конфликт с оппонентами.

- По версии следствия, 16 июня 2020 года в Назрани возник конфликт между представителями двух семей в связи с оспариванием права на земельный участок, который перерос в драку с использованием огнестрельного оружия. В ходе перестрелки, злоумышленник из охотничьего ружья ранил трех человек. В результате двое скончались, а один человек получил тяжкие телесные повреждения, - сказано в сообщении.

Один погибший даже не знал о делении земли - он просто работал рядом и решил разнять конфликтующих. И получил выстрел, от которого скончался на месте. Преступник пройдет по статье "убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам".

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о таком же конфликте, который случился 23 июня 2021 года. Мужчина в Ингушетии тоже не поделил землю и открыл огонь из охотничьего карабина "Сайга". Он ранил четырех человек, один из которых скончался в больнице.