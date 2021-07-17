В Ингушетии арестовали шестого члена банды, напавшей на полицейских в 2014 году

Полиция Ингушетии поймала шестого фигуранта дела о расстреле сотрудников МВД в Назрани 2014 года. Он вступил в ряды бандитов и принял участие в нападении.

- Силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Плиево 1987 года рождения в рамках расследования уголовного дела о вооруженном нападении бандгруппы на сотрудников МВД, осуществлявших охрану правопорядка на территории республиканской больницы в Назрани в 2014 году, - цитирует свой источник "Интерфакс-Юг и Северный Кавказ".

Во время атаки несколько сотрудников правопорядка получили серьезные ранения. К счастью, никто не погиб.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о задержании пятерых фигурантов данного дела. Все они разного возраста, самому молодому на сегодняшний день - 27 лет. Всем бандитам вменяют сразу несколько статей: "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" и "незаконное хранение и перевозка боеприпасов".