Юный, пьяный и бесправный водитель насмерть сбил ставропольского пенсионера-велосипедиста

Водитель не стал помогать сбитому мужчине. Фото: УГИБДД по СК

В Благодарненском городском округе Ставропольского края под колесами ВАЗ-211440 погиб 69-летний велосипедист. По данным Управления ГИБДД по СК, Авария произошла накануне около 21:30 на улице Красной в селе Спасском. Водитель не стал помогать пенсионеру он предпочел скрыться с места ДТП. Но вскоре его удалось найти.

- Автомобилем управлял 18-летний местный житель, водительского удостоверения не получал. Он не выдержал безопасную дистанцию и наехал на велосипедиста. На момент аварии у водителя имелись признаки алкогольного опьянения, кровь взяли на анализ, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе УГИБДД по СК.

Выяснилось, что меньше двух недель назад юного ставропольца уже ловили на нетрезвом вождении. Суд еще не успел принять решение в отношении того эпизода. Если подтвердится, что водитель был пьян, произойдет переквалификация в уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ст. 264.1 УК РФ). С 12 июля наказание за данный вид преступления было ужесточено. Парню грозит до 3 лет лишения свободы.

Также сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку в отношении другого 18-летнего ставропольца, который также отправился кататься без прав и устроил смертельное ДТП.