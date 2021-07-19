На Ставрополье экстремальная жара продлится до 21 июля

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в крае продолжается сильная жара до +42°С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В регионе объявили экстренное предупреждение. А в Георгиевском, Кочубеевском, Красногвардейском, Изобильненском, Труновском, Новоалександровском, Ипатовском, Апанасенковском, Петровском, Туркменском, а также в ряде других районах и округах ожидается чрезвычайная пожароопасость - 5 класс!

Специалисты советуют ставропольцам не выходить, по возможности, на улицу в полуденные часы. Вместо этого – пить больше жидкости, исключить из этого списка алкогольную продукцию.

Однако не спешите называть такую жару аномальной для нашего края. Об этом радио «Комсомольская правда» – Ставрополь» рассказала ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.

– Говорить об аномальной жаре нельзя. Июль по традиции считается самым жарким месяцем лета для нашего региона. И практически каждый год в июле и в первой половине августа отмечаются высокие температуры, жара +40 °С. Аналогичная погода отмечалась в нашем регионе летом 2018 года. Тогда в июле-августе в крае также наблюдалась жара +42°С.