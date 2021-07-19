Синоптики прогнозируют на Ставрополье до +44

Жители Ставрополья спасаются от изнуряющей жары, как могут. В минувшие выходные – 17, 18 июля Комсомольский пруд краевого центра был полон отдыхающими.

Местные жители приходили искупаться, полежать у пруда вместе с детьми и пожилыми родственниками.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура выше климатической нормы на 4–5°C также будет наблюдаться в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье.

Так что местным жителям еще предстоит придумать новые способы, как спастись от жары.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что синоптик рассказала, когда спадет жара на Ставрополье:

– Говорить об аномальной жаре нельзя. Июль по традиции считается самым жарким месяцем лета для нашего региона. И практически каждый год в июле и в первой половине августа отмечаются высокие температуры, жара +40 °С. Аналогичная погода отмечалась в нашем регионе летом 2018 года. Тогда в июле-августе в крае также наблюдалась жара +42°С.