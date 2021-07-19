В Невинномысске открыли скульптурную композицию в благодарность врачам

Торжественное открытие скульптуры, посвященной врачам, состоится 20 июля в 11:00

В Невинномысске, в сквере по улице Чайковского, установили скульптурную композицию в благодарность врачам. Ее фото показал в своем Instagram глава города Михаил Миненков. Скульптура представляет собой руки врача, держащие человеческое сердце, и надпись – «Спасибо за спасение жизней медицинским работникам Невинномысска».

- Друзья, 2020 год для всех нас был очень сложным. Подчеркну – для всех. Но есть люди, для которых прошедший 2020-й, да и нынешний 2021, неизмеримо сложнее. Мне кажется, что даже говорить не надо, что эти люди – медики. Все это время на переднем крае войны с вирусом были и есть медицинские работники – врачи, фельдшеры и водители скорой помощи, участковые терапевты, медицинские сестры, лаборанты, санитарки стационаров – всех перечислить невозможно. При этом медики каждый на своем направлении продолжали выполнять свой долг, оказывать помощь, - написал глава Невинномысска.

Автором скульптурной композиции стал предприниматель Игорь Реу. В городе его знают по работам в парке «Шерстяник» и памятнику воинам, защищавшим железнодорожный мост в Невинномысске в 1942 году.

Торжественное открытие скульптуры, посвященной врачам, состоится 20 июля в 11:00.