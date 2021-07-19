В больницах Ставрополя стало больше молодых пациентов с коронавирусом

Коронавирус "омолодился" во время третьей волны пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе коронавирус стал «моложе». В больницы краевой столицы все чаще стали попадать пациенты, которым еще нет и 40 лет. О том, как изменилась «коронавирусная картина» «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

- Коронавирус, можно сказать, «омолодился», - говорит Антон Фарсиянц. - Раньше чаще в больницы попадали возрастные пациенты. То есть те, кому уже за 70, а то и 80 лет. Сейчас же мы наблюдаем другую картину. Все чаще среди заболевших встречаются те, кому нет 40 и даже 30 лет.

Тем временем в регионе ежедневно наблюдается рост заболеваемости. В среднем за сутки в больницы края поступают порядка 130 - 150 новых пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за роста числа заболеваемости коронавирусной инфекцией станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с симптомами Covid-19, в числе которых повышенная температура и одышка. Утром 19 июля к работе приступили 8 бригад скорой медицинской помощи.