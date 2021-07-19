Летом ставропольцы стали больше смотреть спортивные соревнования и детские каналы

По подсчетам аналитиков Спутникового ТВ МТС, в июне по сравнению с маем время просмотров спортивных программ увеличилось на 12%, детских передач - на 8%. По мнению экспертов, это связано с проведением различных значимых спортивных турниров и началом школьных каникул.

Наибольшей популярностью у ставропольцев пользуются фильмовые каналы - более 30% всех просмотров. При этом четверть зрителей готовы платить за дополнительные пакеты, чтобы получить доступ к большему числу фильмов. Более 20% жителей края, помимо базовых каналов, подключили дополнительные каналы для детей.

Кроме того, с приходом лета вырос спрос на комбинированные сервисы со спутниковым ТВ: каждый второй новый пользователь Спутникового ТВ МТС подключает сразу в комплекте и безлимитный интернет, голосовую связь и онлайн-кинотеатр KION. Это позволяет снизить сумму расходов в целом на такие услуги до 30% и обеспечить себя набором цифровых сервисов как в городе, так и за его пределами.