Воздух в Ставрополе нагрелся до температуры на 9 градусов выше нормы

По данным Яндекс.Погоды в Ставрополе температура воздуха выросла до +36, что на 9 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что вечером 19 июля столбики термометров опустятся до +31, что также выше климатической нормы на 8 градусов.

Как ранее стало известно stav.kp.ru, еще двое суток в городе и крае сохранится экстремальная жара. А 22 июля синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом, из-за чего станет умеренно жарко. Какая погода ждет ставропольцев вторую половину июля 2021 года, читайте в нашем материале.