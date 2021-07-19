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Общество19 июля 2021 17:08

«Невинномысский Азот» поможет Ставрополью обеспечить больницы медицинским кислородом

Предприятие, которое входит в минерально-химический холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, получило все необходимые его производства разрешительные документы
Источник:kp.ru
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Фото; ЕвроХим.

Фото; ЕвроХим.

В прошлом году, когда в разгар пандемии COVID-19 остро встал вопрос наличия в лечебных учреждения медицинского кислорода, минпром Ставрополья обратился к руководству «Невинномысского Азота» с предложением рассмотреть возможности для выпуска этого газа. Химзавод отреагировал сразу, создав рабочую группу по организации производства.

- Сотрудники прошли необходимое обучение по выпуску лекарственных средств, - рассказали на предприятии. - Был разработан промышленный регламент, и на базе действующего цеха по производству продуктов разделения воздуха, жидкой углекислоты и отпуска аммиака осенью прошлого года был получен кислород, соответствующий необходимым медицинским требованиям - это доказали проведенные комплексные анализы.

В феврале этого года «Азот» получил лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на производство лекарственных средств для медицинского применения. Содействие и помощь в этом вопросе предприятию оказал губернатор края Владимир Владимиров.

И вот после длительной фармацевтической экспертизы Минздрав России включил выпущенный невинномысским заводом медицинский кислород в госреестр лекарственных средств для медицинского применения. Теперь предприятие имеет право поставлять его в больницы.

Как рассказали на «Азоте», мощность установки по производству кислорода - 4 тонны в сутки. Следить за соответствием фармацевтического продукта всем необходимым нормам будет сотрудник с медицинским образованием, которого специально для этого приняли в штат.