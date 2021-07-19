Из-за вспышки COVID-19 в Дагестане закрыли на карантин третье за месяц село

В Дагестане из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли на карантин село Мугарты в Дербентском районе. Чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19 до 29 июля 2021 года за пределы села, въезд и выезд ограничен.

Всего в населенном пункте проживают более 1700 человек. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома без экстренной необходимости. В селе сейчас проводится дезинфекция на предприятиях торговли, в аптеках, почтовых отделениях и других объектах.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что из-за резкого всплеска заболеваемости covid-19 и внебольничной пневмонией, в селении Урахи Сергокалинского района Дагестана ввели карантин.

Власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима. Жестче контролировать будут и контактных лиц. Массовые мероприятия, в том числе пятничные богослужения, теперь под запретом.

Основной причиной распространения инфекции в республике по-прежнему остаются поминки и свадьбы, где, как правило, собираются не только родственники, но и большая часть селян.