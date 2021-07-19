Почти 6 тысяч заявок на техприсоединение к сетям приняли «Россети Северный Кавказ» в Дагестане

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» с начала 2021 года выполнили 1906 договоров на технологическое присоединение новых объектов к сетям в Дагестане. Присоединенная суммарная мощность составила порядка 24,8 МВт.

В целом, с января по июнь текущего года энергетики филиала «Дагэнерго» приняли в работу почти 6000 заявок на технологическое присоединение объектов к электросетям общей мощностью свыше 157,2 МВт. В числе наиболее крупных заявителей, подключенных к сетям компании специалистами филиала «Дагэнерго» в первом полугодии, - база отдыха на побережье Каспийского моря с присоединенной мощностью 450 кВт, многоквартирный дом в Дербенте с присоединенной мощностью 400 кВт, подсобное хозяйство в г. Махачкала с присоединенной мощностью 400 кВт.

Подавляющая часть заявок принята в территориальных подразделениях филиала в городах и районах республики. Вместе с тем, подать заявку на технологическое присоединение к электросетям можно, не выходя из дома. Для этого достаточно «посетить» официальный сайт филиала www.dagenergo.ru, и подать заявку через портал электросетевых услуг компании «Россети» - www.портал-тп.рф.

На данном дистанционном ресурсе можно также произвести расчёт необходимой мощности подключаемых устройств и стоимости услуг, отслеживать информацию о ходе рассмотрения заявок, подать показания прибора учёта, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, оставить запрос на получение информации о состоянии своих электроустановок.