В сквере Ставрополя поймали онаниста

фото: https://vk.com/26stav

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, в сквере Декабристов, который находится в Ставрополе на пересечении улиц Маяковского и Комсомольской. Там прохожие застукали мужчину за непристойным занятием. Герой публикации публично занимался онанизмом.

Очевидцы в качестве доказательства сняли происходящее на мобильный и опубликовали в сети. Ставропольцы сообщают, что на место происшествия оперативно приехали правоохранители.

Стражи порядка задержали наглого прохожего.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе местные жительницы пожаловались в сети на зрелище, которое предстало перед ними на Киринском мосту. Так, июньским вечером женщины решили прогуляться по тихому месту, но не тут, то было.

Двое мужчин услышав голоса девушек, включили фонарик и стали отсвечивать им свои половые органы.

При этом эти представители мужского пола публично занимались самоудовлетворением. Так, горожанка в сети рассказала, что «самцы» ведут себя непристойно только при виде одиноких женщин.