В Ставропольском крае число умерших от коронавируса достигло 1807

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день болезнь погубила еще 7 человек. Число умерших в регионе достигло 1807.

Также в крае установлен четвертый антирекорд по росту заболевших коронавирусом. За вчерашний день заразился еще 271 человек в крае.

Владимир Владимиров в очередной раз призвал земляков привиться против коронавируса.

- Мы продвинулись на пути к достижению цели - формированию коллективного иммунитета против COVID-19. Но она пока еще не так близка. Прививаться важно! Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

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