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Общество20 июля 2021 12:27

Выявлены районы Ставрополья, где больше всего зараженных коронавирусом

Число заболевших достигло 61292. За вчерашний день выздоровело 108 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье новый антирекорд по росту заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 271 человека. Число заболевших достигло 61292. За вчерашний день выздоровело 108 человек.

За весь период пандемии на Саврополье болезнь смогли победить 55492. По-прежнему, Ставрополь лидирует по числу заболевших. Так, за сутки в краевом центре диагноз подтвердился у 49 человек.

За весь период пандемии число зараженных достигло 11872. На втором месте расположился Георгиевский городской округ – 27 человек. На третьем месте – Кисловодск, там 24 заболевших. В Буденновском районе – 21, Столько же (21) в Невинномысске.

В городе Лермонтов, Туркменском, Труновском, Степновском, Советском, Петровском, Новоселицком, Красногвардейском, Кочубеевском, Грачевском, Александровском районах и округах Ставрополья не выявлено ни одного случая заражения за сутки.

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