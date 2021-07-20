На Ставрополье почти 50% учителей и воспитателей уже сделали прививку от коронавируса

В нашем регионе около 29 тысяч воспитателей детских садов и учителей школ вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья. Еще девять тысяч педагогов записались на прививку.

- Сегодня в отрасли мы выходим на уровень вакцинации в 50%. Работу по разъяснению всех вопросов, связанных с иммунизацией, в своих коллективах продолжаем, – добавил министр образования региона, - доложил глава краевого Минобра Евгений Козюра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса не только для работников торговли, общепита, туризма, но и для журналистов.

Соответствующее постановление подписал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Жирослан Пагов.