В Пятигорске замначальника следственного изолятора подозревают в совершении коррупционных преступлений

Против заместителя начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставрополью возбудили уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июня 2020 года по апрель 2021 года подозреваемый получил взятки на общую сумму 150 тысяч рублей за улучшение условий работ двоим осужденным, а также оформление ходатайства в суд об условно-досрочном освобождении осужденного.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против начальника ГИБДД Ставрополья и его сотрудников возбуждено дело по факту взятки на сумму 19 млн рублей.

В домах подозреваемых проходят обыски. Уже изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили и другие драгоценности.