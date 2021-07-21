В Ставропольском крае 22 июля ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 22 июля в крае ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Помните! Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь побил температурный рекорд, державшийся 37 лет. Согласно данным синоптиков, самое жаркое 19 июля было зарегистрировано в 1984 году. Тогда столбики термометров поднялись до значения +36,7.