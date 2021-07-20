Ставрополь побил температурный рекорд, державшийся 37 лет

Согласно данным синоптиков, самое жаркое 19 июля было зарегистрировано в 1984 году. Тогда столбики термометров поднялись до значения +36,7 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 20 июля 2021 года в Ставрополе отмечалось до +37 градусов, что стало рекордным значением за всю историю метеонаблюдений.

Согласно данным синоптиков, самое жаркое 19 июля было зарегистрировано в 1984 году. Тогда столбики термометров поднялись до значения +36,7.

После обеда температура стала снижаться, по данным сервиса Яндекс.Погода к 16:30 она составляла +36°С. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 6.2 м/c. Направление ветра западное. Атмосферное давление нормальное — 715 мм рт.ст.

Ранее замначальника по гидрометобеспечению Ставропольского края Наталья Клименко, рассказала сайту stav.kp.ru в целом в нашем регионе жара не рекордная. Пока температура держится на уровне +40, что не считается абсолютным максимумом.

В Ставрополе 21 июля воздух прогреется до +38. При том, что средняя температура июля в краевом центре +22.3. Однако к концу недели на Ставрополье похолодает почти в 2 раза.

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