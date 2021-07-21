«Россети Северный Кавказ» проводят реконструкцию самой высокогорной ВЛ в Карачаево-Черкесии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» возобновили реконструкцию самой высокогорной линии электропередачи в Карачаево-Черкесии «Бичесын-Поляна». С конца осени прошлого года работы были приостановлены в связи со сложными погодными условиями на перепаде высот от 1500 до 2300 метров над уровнем моря.

Реализация этого проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения пяти труднодоступных населённых пунктов высокогорного Учкуланского ущелья Карачаевского района, где проживают порядка 4 тысяч человек. Работы ведутся на плато Бичесын и в труднопроходимом Худеском ущелье на западном крыле северных склонов Главного Кавказского хребта.

Специалистам необходимо полностью обновить высоковольтную линию электропередачи протяжённостью порядка 26 км. Все деревянные опоры заменят на металлические. Почти в два раза увеличат сечение провода, что позволит улучшить пропускную способность энергообъекта.

Для проведения реконструкции с помощью спецавтотехники здесь была проложена дорога, по которой сейчас доставляются фундаменты и металлические элементы конструкции линии электропередачи. Всего на одном из самых сложных участков необходимо выставить более 20 металлических анкерных опор. В настоящее время специалисты уже завершили работы по установке фундаментов для 12 опор и приступили к их сборке.

- Сложность работ заключается в том, что каждую стойку фундамента длиной 5 метров и весом в несколько тонн приходится доставлять отдельно из-за крутого подъема и резких поворотов проложенной горной дороги, - отметил и. о. первого заместителя директора - главного инженера филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Ренат Хачиров.

Реконструкция энергообъекта разделена на два пусковых комплекса в связи со специфическими погодными условиями, а также большим объемом работ, сложным расчлененным рельефом доя прокладки трассы ЛЭП. На первом этапе специалисты построят почти 16 километров, на втором - около 9 километров. Полностью же реконструкцию воздушной линии электропередачи планируется завершить в 2022 году.