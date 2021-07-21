Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 13:29

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников транспорта

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Дагестане из-за неблагоприятной эпидемической обстановки для людей, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса не только для работников торговли, общепита, туризма, но и для журналистов.

Соответствующее постановление подписал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Жирослан Пагов.