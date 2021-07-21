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Общество21 июля 2021 17:00

Суд в Ессентуках получил материалы для избрания меры пресечения начальнику ГИБДД Ставрополья

Мера пресечения Сафонову будет определена в среду, 21 июля 2021 года
Алина МАКСИМОВА
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В среду, 21 июля 2021 года, суд в Ессентуках изберет меру пресечения начальнику ГИБДД Ставрополья. Материалы на Алексея Сафонова уже поступили в распоряжение суда и в ближайшее время будет решен вопрос о том, где будет во время следствия находиться глава краевой Госавтоинспекции.

Материалы по делу уже поступили в суд. Мера пресечения будет избрана сегодня, - сообщил «КП - Северный Кавказ» собственный источник.

Напомним, 20 июля 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере. Фигурантами стали Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им банды, включая бывшего руководителя отдела УГИБДД ГУ МВД России по краю Александра Аржанухина, инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталия Мельчикова и еще четыре гражданских лица.