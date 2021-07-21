На Ставрополье закупают новую партию медикаментов для лечения амбулаторных covid-пациентов

На Ставрополье с ноября 2020 года закупили лекарств на сумму 260 млн рублей для лечения коронавирусной инфекции у амбулаторных пациентов. Сейчас идет закупка препаратов еще на 17 млн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Колесников.

Все необходимые медикаменты доведены до организаций здравоохранения, которые выдают лекарства пациентам, переносящим заболевание в легкой и средней степени тяжести и лечатся на дому.

Напомним, бесплатные лекарства назначаются амбулаторным пациентам в поликлиниках, либо при вызове участкового врача на дом, а рецепты передаются в аптеки для выдачи пациенту.

В стационарных учреждениях сформирован достаточный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во время брифинга министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников сообщил журналистам, что в край пришла третья волна коронавируса. И встретил регион ее подготовленным.

С его слов, благодаря спаду роста заболеваемости весной 2021 года, когда за сутки в крае регистрировали до 70 новых случаев заражения COVID-19, удалось к обострению эпидситуации подготовить больницы и медиков.

Сыграли свою роль и вовремя развернутые прививочные пункты, считает министр, в которых на сегодня прошли вакцинацию против коронавируса уже почти полмиллиона жителей Ставрополья.