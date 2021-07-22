Семь человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день жертвами болезни стали еще 7 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1820.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе за сутки коронавирусом заболело 282 человека. Это очередной антирекорд по числу зараженных. Число заболевших в крае достигло 61850.

- Иммунизационная кампания в крае продолжается, прививочные пункты работают ежедневно. Регулярно поступают и новые партии вакцины. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – написал глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм.