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Общество22 июля 2021 8:14

Семь человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

Число умерших в кран достигло 1820
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день жертвами болезни стали еще 7 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших достигло 1820.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе за сутки коронавирусом заболело 282 человека. Это очередной антирекорд по числу зараженных. Число заболевших в крае достигло 61850.

- Иммунизационная кампания в крае продолжается, прививочные пункты работают ежедневно. Регулярно поступают и новые партии вакцины. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – написал глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм.